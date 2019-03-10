У Лондоні знесли статую Майкла Джексона

Двометрова скульптура стояла біля Національного музею футболу в Лондоні з 2014 року.



У столиці Великобританії з-за скандального фільму про педофілію демонтували скульптуру, що зображала короля поп-музики Макла Джексона.

Відзначається, що статуя стояла біля Національного музею футболу в Лондоні з 2014 року. Двометрова скульптура Джексона була встановлена на замовлення власника футбольного клубу “Фулхем” аль-Файєда.

Аль-Файєд дружив з Майклом Джексоном, поп-співак приїжджав до Лондона в якості гостя в 1999 році.

Рішення знести скульптуру прийняла адміністрація музею після виходу фільму Залишаючи Неверленд.