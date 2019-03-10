Чиновники Мінборони вимагали хабар від орендарів місць на «7 кілометрі»

Чиновники Міноборони вимагали 30 тис. доларів за відмову від позову про звільнення торговельних місць на території «Промтоварний ринок «7-й км».

Про це стало відомо з матеріалів справи ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 і ч. 4 ст. 190 КК.

Начальник юридичного департаменту Міноборони полковник юстиції Валерій Коваль за попередньою змовою з начальником управління майна та ресурсів ГШ ЗС україни полковником Олександром Бикчантаевым та заступником начальника відділу організації представництва в юрисдикційних органах і забезпечення господарської діяльності Юридичного департаменту Міноборони підполковником юстиції Сергієм Остапенком через посередника вимагали хабар від підприємців.

З 1998 року підприємці орендують у Міністерства оборони 50 торгових місць на території «Промтоварний ринок «7-й км». Згідно з договором доручення від 2016 року Концерн «Воєнторгсервіс» отримав від Міноборони право укладати та розривати ці договори.

У липні-серпні 2018 голи Міноборони звернулося в Господарський суд Одеської області з позовами до 43 підприємцям, які орендують торгові місця з вимогами зобов’язати звільнити ринок від 20-фунтових контейнерів.

Засновник фірми «Корсика» нібито сказав начальнику дільниці №6 філії «ОУВТ» концерну передати підприємцям, що він може допомогти у вирішенні питання. Так, у грудні 2018 року засновнику «Корсики» передали 1 тис. доларів, а на початку лютого 2019 року — 29 тис. доларів. У той же день вимагача затримали.

Крім того, правоохоронці повідомили про підозру посереднику і колишньому співробітникові філії «Воєнторгсервіс» за ч. 3 ст. 369-2 КК. Фігурантам обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.