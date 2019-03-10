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Чиновники Мінборони вимагали хабар від орендарів місць на «7 кілометрі»

10.03.2019

Чиновники Минбороны требовали взятку от арендаторов мест на «7 километре»

Чиновники Міноборони вимагали 30 тис. доларів за відмову від позову про звільнення торговельних місць на території «Промтоварний ринок «7-й км».

Про це стало відомо з матеріалів справи ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 і ч. 4 ст. 190 КК.

Начальник юридичного департаменту Міноборони полковник юстиції Валерій Коваль за попередньою змовою з начальником управління майна та ресурсів ГШ ЗС україни полковником Олександром Бикчантаевым та заступником начальника відділу організації представництва в юрисдикційних органах і забезпечення господарської діяльності Юридичного департаменту Міноборони підполковником юстиції Сергієм Остапенком через посередника вимагали хабар від підприємців.

З 1998 року підприємці орендують у Міністерства оборони 50 торгових місць на території «Промтоварний ринок «7-й км». Згідно з договором доручення від 2016 року Концерн «Воєнторгсервіс» отримав від Міноборони право укладати та розривати ці договори.

У липні-серпні 2018 голи Міноборони звернулося в Господарський суд Одеської області з позовами до 43 підприємцям, які орендують торгові місця з вимогами зобов’язати звільнити ринок від 20-фунтових контейнерів.

Засновник фірми «Корсика» нібито сказав начальнику дільниці №6 філії «ОУВТ» концерну передати підприємцям, що він може допомогти у вирішенні питання. Так, у грудні 2018 року засновнику «Корсики» передали 1 тис. доларів, а на початку лютого 2019 року — 29 тис. доларів. У той же день вимагача затримали.

Крім того, правоохоронці повідомили про підозру посереднику і колишньому співробітникові філії «Воєнторгсервіс» за ч. 3 ст. 369-2 КК. Фігурантам обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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