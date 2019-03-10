Венесуела в темряві: правозахисники повідомляють про смертельні наслідки

15 венесуельців з важкими хворобами нирок померли через неможливість проведення ним процедури гемодіалізу

Коаліція організацій за право на здоров’я і життя Codevida health rightsgroup повідомляє, що 15 венесуельців з важкими хворобами нирок померли через неможливість проведення ним процедури гемодіалізу під час масштабного відключення електроенергії в країні. Про це заявив керівник організації Франциско Валенсія.

“У Венесуелі існує 129 пунктів для діалізу, які обслуговують 10 200 осіб, відсутність послуг з водопостачання, електроенергії та лікування засуджує їх до смерті”, – заявив він.

Раніше повідомлялося, що у Венесуелі третій день триває масштабне відключення електрики. При цьому влада країни 8 березня зуміли відновити енергопостачання в столиці держави, Каракасі, лише на короткий час. Уряд заявляє, що причиною знеструмлення стала кібератака на найбільшу гідроелектростанцію країни, яка виробляє більшу частину електроенергії.