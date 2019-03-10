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У Нігерії знищили 40 бойовиків

10.03.2019

В Нигерии уничтожили 40 боевиковТакож в результаті спецоперації було виявлено велику кількість зброї

Як повідомив представник нігерійської армії Тімоті колишня рибальське село, в результаті спецоперації, яка проходила на кордоні з Нігером і в штаті Борно, були ліквідовані щонайменше 40 бойовиків терористичного угрупування “Боко Харам”.

Крім того, в результаті спецоперації було виявлено велику кількість зброї та боєприпасів.

Відзначається, що екстремістське угрупування “Боко Харам” діє на території Нігерії з початку 2000-х років. З 2009 року бойовики “Боко Харам” вбили понад 20 тис. осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Нігерії в результаті атаки бойовиків терористичної угруповання “Ісламська держава” на північному сході країни загинули щонайменше 10 військовослужбовців. Напад бойовиків ИГИЛ сталося в селі Тдмари на північному сході Нігерії.

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