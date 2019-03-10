Порошенко “проїхався” по Тимошенко і Гриценка і натякнув на свою перемогу

Президент Петро Порошенко назвав своїх конкурентів на виборах Юлію Тимошенко і Анатолгия Гриценко”неробами” і натякнув на власну перемогу. Про це він заявив на раді регіонального розвитку в Черкасах в суботу.

Порошенко заговорив про децентралізацію.

“В громадах проявляють себе люди. Люди з ідеями. Які здатні показати результат. Таких стає все більше і більше. Активні, які власним прикладом продемонстрували вирішення питань інших людей.

Вони не бігають, як політикани в Києві за телевізійним шоу, нічого не зробивши за 5 років, і кажуть, що вони носій якогось знання, але вони нікому цього не скажуть (сміх у залі. – ред.). Так ви ж були при владі. Хто прем’єром, хто міністром. А чого ж ви байдикували, забравши у моєї країни дорогоцінні роки розвитку”, – заявив він.

“Як скептично говорили, що не буде безвиза, томосу. Собаки гавкають… Ми впевнено рухаємося вперед. Ось я пропоную, хто скептично дивиться, ми з вами тут, у цьому залі зустрінемося через рік. І порівняємо, хто був правий”, – звернувся він до учасників наради.