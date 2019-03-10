Потужний ураган накрив Польщі: тисячі будинків залишилися без світла

Ураганний вітер на півдні Польщі викликав серйозні руйнування



В Польщі з-за сильного вітру були поранені три людини, а десятки тисяч будинків залишилися без електропостачання.

Як стало відомо, дві людини були поранені після того, як на їх автомобіль впало зламане дерево. Також через падіння дерева постраждала 60-річна жінка, яку госпіталізували.

За даними рятувальників, найчастіше наслідками урагану були зламані гілки дерев на вулицях, а також пошкодження ліній електропередачі.

“Без електрики залишалися майже 150 тисяч жителів. Ремонтні роботи тривають без зупинки”, – запевнила представник Урядового центру безпеки Польщі Анна Адамкевич.

У свою чергу, представник Державної пожежної служби Польщі Павло Фронтчак заявив, що “сильний вітер спричинив пошкодження дахів понад 100 будинків в основному на півдні Польщі, 20 дахів зірвало повністю”.

10 березня Інститут метеорології та водного господарства попередив поляків про несприятливих погодних умовах та сильному вітрі, який очікується в Поморському, Західнопоморському, Малопольському, Підкарпатському, Свєнтокшиському, Любельському і Мазовецькому воєводствах.









