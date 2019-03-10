Авіакатастрофа в Ефіопії: ніхто не вижив

Всі пасажири і екіпаж Boeing 737 загинули
В результаті краху лайнера Boeing 737 в центральній частині Ефіопії вижили, немає. Про це в неділю, 10 березня, повідомляє Reuters з посиланням на неназване джерело.
Також повідомляється, що на борту літака перебували громадяни 33 країн.
“Ніхто не вижив на борту лайнера, на якому перебували пасажири з 33 країн”, – наводить Reuters слова неназваного джерела.
Телеканал Al Jazeera з посиланням на державне телебачення Ефіопії також повідомляє, що на борту літака були громадяни 33 держав.