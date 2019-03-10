Авіакатастрофа в Ефіопії: ніхто не вижив

Всі пасажири і екіпаж Boeing 737 загинули



В результаті краху лайнера Boeing 737 в центральній частині Ефіопії вижили, немає. Про це в неділю, 10 березня, повідомляє Reuters з посиланням на неназване джерело.

Також повідомляється, що на борту літака перебували громадяни 33 країн.

“Ніхто не вижив на борту лайнера, на якому перебували пасажири з 33 країн”, – наводить Reuters слова неназваного джерела.

Телеканал Al Jazeera з посиланням на державне телебачення Ефіопії також повідомляє, що на борту літака були громадяни 33 держав.