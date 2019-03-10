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У Стокгольмі вибухнув автобус

10.03.2019

В Стокгольме взорвался автобус

Поліція перекрила рух на дорогах, що ведуть у центр міста. Вважається, що в автобусі вибухнув бензобак, це сталося після незрозумілого звуку. Очевидці повідомляють, що чули один гучний вибух і кілька додаткових ударів. Потім вони побачили темний дим. “Я подумав, що це терористичний акт”, – додав очевидець.

Аварійні служби боролися з вогнем 40 хвилин після вибуху. Інформація про наявність постраждалих уточнюється. Автобусна компанія повідомляє, що автобус не працював, коли стався інцидент. Також повідомляється, що автобус знаходиться на перетині Тегельбакена в напрямку Норртулла, що призвело до закриття двох тунелів – тунелю Кларатуннельн і тунелю Седерлед.

В Стокгольме взорвался автобус

В Стокгольме взорвался автобус

В Стокгольме взорвался автобус

Фото: twitter.com/vvmup

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