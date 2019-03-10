“Кдбіст і його друзі”: у Росії спалахнули масові протести проти Путіна

В Росії 10 березня стартували масові мітинги проти ізоляції Рунета. Узгоджена з владою акція, зокрема, розпочалася в Москві, Хабаровську, Воронежі та інших містах.

12 лютого 2019 року Держдума Росії прийняла в першому читанні закон про ізоляцію російського сегменту інтернету. Передбачається, що на ізоляцію інтернету потрібно 20 мільярдів рублів.

Серед його авторів голова комітету Ради Федерації Андрій Клішас і депутат Держдуми Андрій Луговий. Автори пропонують створити технічну можливість російському сегменту мережі працювати автономно від решти інтернету.

“На чолі нашої держави перебуває колишній Кдбіст і його друзі. Вони вважають, що з тих пір, коли вони в Німеччині та в Росії займалися масової прослуховуванням, цензурою і переслідуваннями інакомислячих, нічого не змінилося”, – пояснили учасники.

Організатори мітингу в Москві вже заявили, що поліція вилучила у них банери, які фігурували у заявці, а також повітряні кулі, посилаючись на те, що вони нібито схожі на безпілотне літаюче засіб. У зв’язку з цим вісім активістів були затримані.