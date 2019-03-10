Повінь в Африці забрало життя майже 30 осіб

Щонайменше 124 осіб були травмовані



Як повідомив прес-секретар Департаменту з ліквідації наслідків стихійного лиха в Малаві Чипилиро Хамула, на півдні Малаві зафіксовано 28 смертей в результаті повені. Також щонайменше 124 осіб отримали поранення.

“В цілому 45,3 тис. домогосподарств (приблизно 226,5 тис. осіб) постраждали в результаті повеней в 14 районах країни”, – заявив Хамула.

Надзвичайний стан в Малаві було оголошено пізно в п’ятницю, 8 березня, після того, як сильний дощ викликав повені, які почали затоплювати села. У деяких районах повені зруйнували електростанції та системи водопостачання.