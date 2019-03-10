Регіонал з Госпотребслужбы Віталій Романченко узаконює вимагання

При експорті зерна на ринку настав ШОК. Регіонал з команди екс-міністра АПК Присяжнюка, його свояка Симонова – колишній директор департаменту фітосанітарної безпеки, а нині радник Голови Госпотребслужбы Лапи в. І. якийсь Романченко Віталій впроваджує нову схему поборів з фумігаційних фірм, які раніше платили йому по 0,15 США з тонни.

Не важко порахувати які гроші йшли через Романченко, якщо Україна експортувала понад 30 млн. тонн зерна в рік. Але що ж сталося. А сталося те, що після втечі Присяжнюка та законодавчої скасування контролю фітосанітарних інспекцій за фумігацією, фумігаційні фірми, зрозуміло, що перестали платити.

Але як говоритися не довго музика грала для фумигаторщиков, Романченко придумав нову схему поборів. Він зараз переконує фумігаційні компанії, зернотрейдерів увійти в створювану їм фумігаційну асоціацію і платити туди ті ж 0,15 США за тонну. Не згодних буде кошмарити СЕС та інші контрольні органи, які входять тепер до складу Госпотребслужбы і видають фумигаторщикам різні свідчення, дозвіл на роботу з отрутохімікатами, які використовуються при фумігації.

Виникають проблеми у фумігаційних фірм автоматично стануть проблемами експортерів – зернотрейдерів і кораблі знову будуть стояти, платити штрафи за простій або сплачувати штрафні санкції за відмову від приймання вантажу одержувачем із-за відсутності фумігації.

Зрозуміло, що при такому підході на ринку залишаться лише ті, хто буде платити в фумігаційну асоціацію Романченка, і їх якість вже не цікавитиме. Тоді на ринку фумігації почнеться гра без правил, фумігацію будуть виконувати «віником», а ті фумігаційні фірми, які професійно роблять роботу, але не захочуть платити, залишаться без роботи.

В даний час в Україні вже є асоціації та фумігаційна і фітосанітарна та інші, членами яких є різні фумігаційні фірми, зернотрейдери, лабораторії і які платять туди членські внески. Ці асоціації дійсно допомагають їм у роботі, захищають їх права і допомагають у боротьбі з чиновницьким свавіллям.

Закликаємо всіх учасників фумігаційного ринку, зернотрейдерів не піддаватися на шантаж Романченка, не вступати в його асоціацію і не платити йому побори.

Віталій Крамаренко