Італійка найняла мафію, щоб помститися коханцеві

Жінка не могла змиритися з тим, що коханець покинув її, вкравши коштовності



За версією слідства, жінка не могла змиритися з тим, що коханець покинув її, вкравши коштовності, тому вона найняла чотирьох мафіозо для помсти. Тіло жителя Албанії Ламаджа Астріда виявили у бетонній стіні через шість років після його зникнення. Його вдалося впізнати завдяки залишилися клочьям одягу.

За даними поліції, дізнавшись про виявлення тіла екс-коханця, жінка намагалася втекти з країни, але поліція її перехопила. Також були затримані передбачувані вбивці Астріда.