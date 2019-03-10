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Італійка найняла мафію, щоб помститися коханцеві

10.03.2019

Итальянка наняла мафию, чтобы отомстить любовникуЖінка не могла змиритися з тим, що коханець покинув її, вкравши коштовності

За версією слідства, жінка не могла змиритися з тим, що коханець покинув її, вкравши коштовності, тому вона найняла чотирьох мафіозо для помсти. Тіло жителя Албанії Ламаджа Астріда виявили у бетонній стіні через шість років після його зникнення. Його вдалося впізнати завдяки залишилися клочьям одягу.

За даними поліції, дізнавшись про виявлення тіла екс-коханця, жінка намагалася втекти з країни, але поліція її перехопила. Також були затримані передбачувані вбивці Астріда.

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