У Франції “жовті жилети” рознесли храм масонів

Міністр внутрішніх справ республіки порівняв подію з акціями насильства проти євреїв

За її даними, пізно ввечері учасники протестів підійшли до будівлі організації і стали закидати фасад різними предметами. В цей час один з протестувальників переліз через огорожу і відкрив зсередини ворота. Проникнувши в будинок, маніфестанти влаштували в ньому погром, зламавши меблі та розбивши скло. Один з погромників виніс з ложі чотири меча, які поклав на підвіконня сусідньої будівлі.

За фактом розпочато розслідування. Міністр внутрішніх справ республіки Крістоф Кастанер порівняв подію з акціями насильства проти євреїв. “Після євреїв – франко-масони. Коли дурість змагається з найбруднішою нетерпимістю”, – зазначив він.

За даними МВС, в 17-й за рахунком загальнонаціональної хвилі протесту “жовтих жилетах” в країні взяли участь 28,6 тис. осіб.