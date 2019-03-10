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У Венесуелі частково відновили електропостачання

10.03.2019

В Венесуэле частично возобновили электроснабжение

Електропостачання в столиці Венесуели Каракасі відновлено приблизно на 40%. Про це повідомляє в неділю телеканал “Телесур” з посиланням на державну енергетичну компанію Corpoelec.

За інформацією телеканалу, електропостачання в примикає до столиці штаті Міранда відновлено на 20%, в штаті Ансоатегі – на 20%, Гуарико – на 15%, Барінас – на 10%. В інших штатах тривають роботи з відновлення енергосистеми.

За інформацією радіостанції “Уніон радіо”, у прилеглих до Каракасу штатах Міранда і Варгас – в останньому розташований аеропорт Симон Болівар – відбувається часткове відновлення енергопостачання. В соцмережах поширюються фотографії, що показують окремі будівлі столиці Каракаса освітленими.

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