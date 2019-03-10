Юристи зажадали від мальтійського видання видалити статтю про офшори “Трійки-діалог”

Юристи колишнього співвласника інвестбанку “Трійка-діалог” Рубена Варданяна зажадали від мальтійського видання The Shift видалити статтю про виведення коштів з Росії через офшорну мережу банку. Видання опублікувало лист британської юридичної фірми Simons Muirhead & Burton.

Претензії Варданяна викликала стаття “Пральня Трійка: як росіяни переправляли свої гроші на Захід”, опублікованому 4 березня. Юристи погрожують подати проти The Shift, журналістів та редактора видання позови про наклеп, а також вимагати відшкодувати шкоду, заподіяну їх клієнту. У разі задоволення позовів відповідачі повинні будуть покрити витрати Варданяна, заявляють в юридичній фірмі.

У листі стверджується, що Варданян – “філантроп і соціальний підприємець”, він не відмивав кошти з Росії і не використовував обманним шляхом ім’я Армена Устяна – одного з громадян Вірменії, чиї підписи стоять у контрактах і банківських документах, що відносяться до схеми “Трійки”. Юристи наполягають, що Варданян не грав не лише ключовою, а взагалі ніякої ролі у схемі відмивання грошей.

Публікація The Shift завдає великої шкоди репутації Варданяна, що загрожує “дуже серйозними негативними наслідками” для нього, його бізнесу та благодійної діяльності, стверджується в листі.

Якщо стаття не буде видалена, її потрібно змінити таким чином, щоб відобразити істину” і зробити “абсолютно ясним”, що Варданян не залучений до відмивання грошей, заявляють в Simons Muirhead & Burton LLP.

Редакція The Shift відмовилася видалити статтю. Журналісти наполягають, що позиція Варданяна представлена в публікації.

7 березня Варданян заявив, що його юристи вивчають всі можливі правові дії для захисту репутації” у зв’язку з розслідуванням OCCRP.

Публікації за матеріалами розслідування OCCRP помістив ряд газет у різних країнах, у тому числі The Guardian і Süddeutsche Zeitung, російською – “Медуза”.

Як встановив OCCRP, до 2013 року через десятки – не менше 76 – офшорних фірм, створених “Трійка-діалог”, з Росії було виведено понад 4,5 мільярда доларів. Зокрема, 130 мільйонів доларів на рахунки офшорів “Трійки” перерахували ті ж структури, які юрист Hermitage Capital Сергій Магнітський звинуватив у розкраданні з російського бюджету 5,4 мільярда рублів.

Еріх Ребассо – власник австрійської фірми Schulhof Investigation, причетною до висновку грошей з московського аеропорту Шереметьєво, – в 2008 році подав в поліцію Вени явку з повинною, зізнавшись, що надавав послуги російської організованої злочинності. У 2012-му бізнесмена викрали при виході з його офісу і вбили. Як безпосередні виконавці злочину були звинувачені два колишніх міліціонерів з Кірова; замовників вони не назвали.

В числі одержувачів грошей з офшорів “Трійки” були, як з’ясувалося, друг Володимира Путіна віолончеліст Сергій Ролдугін, а також губернатор Самарської області у 2007-2012 роках, нинішній перший заступник гендиректора “Ростеха” Володимир Артяков. Ролдугину в 2007-2010 роках надійшло з цих офшорів 69 мільйонів доларів.

Основна ж частина виведених коштів, говорилося в розслідуванні, отримали сам Варданян, члени його сім’ї, а також особи з його близького кола – великі політики і бізнесмени з числа системних лібералів.

Бували випадки, зазначав OCCRP, коли операції з участю офшорів “Трійки” зачіпали інтереси всього російського суспільства. Так, у 2004-2008 роках, коли відбувалася реформа РАО “ЄЕС”, через офшори інвестбанку оплачувалися так звані енергетичні неліквіди – активи, що залишилися від радянської енергосистеми, наприклад ремонтні фірми або непрофільні телекомунікаційні підприємства. У чиїх інтересах робилися покупки, точно не відомо, оскільки операції здійснювалися в офшорах. Однак через кілька років холдинги, утворені з енергетичних неліквідів, опинилися в руках колишніх топ-менеджерів РАО “ЄЕС”. “Трійка-діалог” була фінансовим радником держкорпорації.

Надалі з’явилися відомості, що до висновку “Трійкою” грошей з Росії виявилися причетні австрійський Raiffeisen Bank, нідерландські Rabobank, ABN Amro і ING, фінська Nordea Bank, естонська філія Danske Bank, Royal Bank of Scotland.