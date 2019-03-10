У Таїланді прогриміла серія вибухів

У провінціях Сатун і Пхатталунг сталися вибухи



Зазначимо, що постраждали в результаті інцидентів немає. За даними поліції, в провінції Пхатталунг прогриміли 11 вибухів. У Сатуне два вибухи сталися біля поліцейської дільниці, ще два – біля продуктового магазину.

Правоохоронці перевірили записи камер відеоспостереження, на яких виявили двох підозрюваних, пересувалися на мотоциклі. Транспортний засіб, за даними правоохоронних органів, було вкрадено в сусідній провінції Сонгхла.

У Пхатталунге також були знайдені три саморобні бомби, які пізніше було знешкоджено саперами і знищені силами безпеки. В результаті вибухів деякі будівлі отримали збиток.