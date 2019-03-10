Водії вантажних таксі влаштували бійку зі стріляниною в торговому центрі в Москві

Водії вантажних таксі влаштували масову бійку зі стріляниною в торговому центрі «Трійка». Про це повідомляє з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За його словами, водії «щось не поділили», зав’язалася бійка. Один з учасників конфлікту відкрив стрілянину з газового пістолета. Постраждала одна людина, призвідники бійки доставлені у відділення поліції.

Як стверджує співрозмовник видання, в бійці брали участь п’ять осіб. За інформацією Telegram-каналу Mash, побилися 15 осіб.

9 березня в Москві відбулася ще одна масова бійка зі стріляниною. Сварка спалахнула між господарем кафе на південно-сході столиці і компанією, яка відзначала в закладі 8 березня. Трьох людей поранили з вогнепальної зброї, ще троє госпіталізовані з ножовими пораненнями.