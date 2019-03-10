Нацкорпус проривався до Порошенко в Черкасах

Націоналістам вдалося прорватися на сцену, де один з них виступив перед людьми з промовою.

Активісти Національного корпусу і Нацдружин намагалися прорватися до Петра Порошенка під час його виступу в Черкасах. Про це повідомляється на сторінці Нацкорпуса в Facebook в суботу, 9 березня.

Судячи з опублікованого відео, націоналісти прийшли на виступ президента біля палацу Дружби народів в Черкасах, коли зі сцени звучав гімн України. Вони хотіли пройти до сцени, однак їм завадили правоохоронці. Почалися сутички. У цей момент проїхали автомобілі кортежу президента.

Тоді представники Нацкорпуса стали прориватися на сцену, скандуючи: “Свинарчука за ґрати!”. Одному з активістів вдалося виступити перед людьми з промовою.

Після цього активісти вирушили до будівлі Черкаської облдержадміністрації.

“Президент не захотів розмовляти з народом і втік з міста. Тому Національний корпус прийшов до губернатора Черкас Олександру Вельбивцу вимагати пояснень”, – заявили націоналісти.

Нагадаємо, 9 березня активісти Нацкорпуса і Нацдружин зібралися на Майдані Незалежності в Києві з вимогою розслідувати розкрадання в оборонному комплексі і “посадити Свинарчуков”, отця і сина і конфіскувати їх майно.

Після мітингу на Майдані націоналісти вирушили до Адміністрації президента, де сталися сутички з силовиками. Величезна колона почала напирати на поліцейських, ті наділи протигази і використовували сльозогінний газ. В результаті протистояння постраждали три силовика.