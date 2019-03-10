Євросоюз вводить «шенген» для громадян США

Громадянам США для подорожей по Європі з 2021 року необхідно буде отримувати візу. Відповідну заяву Євросоюз зробив у п’ятницю, 8 березня.

Повідомляється, що рішення прийнято з метою «підвищити рівень безпеки, щоб уникнути подальших проблем з нелегальною міграцією та тероризмом».

Віза громадянам США буде потрібно для відвідування 26 країн, що входять в Шенгенську зону. Діяти вона буде протягом 3 років. Кількість поїздок при цьому обмежуватися не буде.

В даний час громадяни США можуть подорожувати до Європи без візи на термін до 90 днів, нагадує CNN.

Нагадаємо, в кінці лютого Європарламент і Рада оголосили про досягнення попередньої угоди з модернізації візової політики ЄС. Нова візова політика ЄС включає в себе кілька важливих пунктів. Як пояснюється на сайті Єврокомісії, це більш гнучкі процедури з отримання візи, а також збільшення її вартості до 80 євро.