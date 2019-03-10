Авіакатастрофа в Африці: загинула сім’я депутата парламенту Словаччини

Дружина і син депутата Національної ради Словаччини Антона Грнка загинули під час аварії літака Ethiopian Airlines, який виконував рейс з Аддіс-Абеби (Ефіопія) у Найробі (Кенія).

Про це повідомляє Pravda з посиланням на джерело в кабінеті міністрів країни.

В авіакатастрофі загинули чотири громадянина Словаччини. Крім сім’ї депутата парламенту, також загинула співробітниця однієї з гуманітарних організацій, яка прямувала до Кенії. Особистість четвертого загиблого словака наразі не встановлена.

Зазначається, що депутат Антон Грнк входити в урядову коаліцію Словацької національної партії.

Інформацію про загибель чотирьох громадян Словаччини в авіакатастрофі в Африці підтвердив міністр закордонних справ країни Мирослав Лайчак у своєму Twitter.