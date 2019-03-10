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“Блекаут” у Венесуелі: Правозахисники повідомили про смерть тяжкохворих пацієнтів

10.03.2019

"Блэкаут" в Венесуэле: Правозащитники сообщили о смерти тяжелобольных пациентов

Правозахисники фіксують смерті венесуельців з-за неможливості проведення гемодіалізу в умовах “блекауту”

П’ятнадцять венесуельців з важкими хворобами нирок померли через неможливість проведення ним процедури гемодіалізу під час масштабного відключення електроенергії в країні. Такі дані Коаліції організацій за право на здоров’я і життя Codevida health rights group.

Зараз, за словами керівника спільноти Франсиско Валенсія, гемодіалізу у Венесуелі потребують понад 10 тисяч пацієнтів.

“У Венесуелі є 129 пунктів для діалізу, які обслуговують 10 200 осіб, відсутність послуг з водопостачання, електроенергії та лікування засуджує їх до смерті”, – заявив він.

Нагадаємо, раніше ряд венесуельських політиків вже повідомляв про смерть пацієнтів в лікарнях країни з-за відсутності електроенергії.

Кілька днів тому, 7 березня, з ладу вийшла головна гідроелектростанція Венесуели. Досі більшість країни залишається у темряві.

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