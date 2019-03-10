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В горах Пакистану виявили тіла двох загиблих альпіністів

10.03.2019

В горах Пакистана обнаружили тела двух погибших альпинистовТіла альпіністів виявили на висоті в 5900 метрів

Повідомляється, що альпіністи пропали ще 24 лютого 2019, коли намагалися піднятися на гору Нанга Парбат, яку звут “Горою смерті”.

Посол Італії в Пакистані Стефано Понтекорво повідомив, що раніше альпіністів не могли його витягнути із-за того, що не було можливості дістатися до необхідної місцевості, але на даний момент пошукова операція була завершена.

“Пошукова команда підтвердила, що силуети, виявлені на маршруті Маммери на висоті 5900 м, – це тіла Даніеле і Тома”, – розповів Понтекорво.

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