В горах Пакистану виявили тіла двох загиблих альпіністів

Тіла альпіністів виявили на висоті в 5900 метрів



Повідомляється, що альпіністи пропали ще 24 лютого 2019, коли намагалися піднятися на гору Нанга Парбат, яку звут “Горою смерті”.

Посол Італії в Пакистані Стефано Понтекорво повідомив, що раніше альпіністів не могли його витягнути із-за того, що не було можливості дістатися до необхідної місцевості, але на даний момент пошукова операція була завершена.

“Пошукова команда підтвердила, що силуети, виявлені на маршруті Маммери на висоті 5900 м, – це тіла Даніеле і Тома”, – розповів Понтекорво.