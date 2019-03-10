У Швеції вибухнув пасажирський автобус

На момент аварії пасажирів в автобусі не було.

У центральній частині Стокгольма на в’їзді в транспортний тунель вибухнув і згорів міський пасажирський автобус. Повідомлення про вибух надійшло у пожежну службу міста в 11:25 за місцевим часом.

За попередніми даними, на в’їзді в тунель автобус зачепився газовим балоном, встановленим на даху, через знак обмеження висоти. В результаті балон вибухнув і загорівся.

А водія транспортного засобу після інциденту у важкому стані доставили в лікарню.

На боротьбу з вогнем у пожежних пішов майже годину, а хмари чорного диму від пожежі було видно з різних частин Стокгольма.