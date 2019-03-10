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Латвія закликала Європу об’єднатися для протистояння Росії

10.03.2019

Латвия призвала Европу объединиться для противостояния России

Президент Латвії Раймондс Вейонис закликав європейські держави об’єднатися, щоб стримувати російську агресію. Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Spiegel.

«Нам потрібен надійний стримуючий фактор, щоб одного разу Росія не напала на іншу європейську країну, як напала на Україну. Європа повинна бути єдиною», — сказав Вейонис.

Президент підкреслив, що не варто недооцінювати вплив Москви на латвійське населення, оскільки багато росіяни живуть в Латвії недавно і дивляться російське телебачення. На його думку, такі громадяни більш сприйнятливі до впливу Росії. Наприклад, вони беруть участь у демонстраціях проти закріплення латиської мови в освіті.

Вейонис пояснив, що йому і його країні надає впевненість військова база НАТО, розміщена в Латвії. Він переконаний, що ЄС і НАТО підтримають латвійців у разі конфлікту. З іншого боку, президент відзначив спільні економічні інтереси, які зв’язують Москву і Ригу.

 

Вейонис додав, що Кремль спробує зміцнити проросійські сили в Європейському парламенті і розколоти Європу. Він закликав країни ЄС ретельно підготуватися до виборів в Європарламент, які пройдуть у травні.

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