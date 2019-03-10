У Москві пройшов мітинг за вільний інтернет

В акції за вільний інтернет на проспекті Академіка Сахарова в Москві прийняли участь близько 6,5 тисячі осіб, повідомляє прес-служба столичного главку МВС.

Як повідомляє «Інтерфакс», прохід до місця збору здійснювався через рамки металошукачів. На заході виступила група IC3PEAK, чиї концерти в 2018 році заборонялися в декількох містах Росії.

Поліцейські затримали 15 активістів з синіми кульками перед мітингом, повідомляє «Медиазона» з посиланням на координатора опозиційної організації «Весна» Анастасію Романівську. Співробітники поліції мотивували свої дії тим, що у активістів були безпілотні літаючі апарати, на які потрібна ліцензія», написав у Twitter член Лібертаріанської партії Михайло Свєтов.

Мітинги проти ізоляції російського інтернету також планувалися у Воронежі і Хабаровську.

На аналогічному мітингу в столиці в 2018 році взяли участь 7,5 тисячі осіб.

5 березня експерт, підполковник поліції, співробітник Центрального апарату МВС Давид Громов заявив, що цивільні безпілотники будуть збивати за допомогою орлов. Крім цього способу, фахівці можуть збивати дрони за допомогою спеціальної мережі, іншого безпілотника, а також пригніченням сигналу від оператора.