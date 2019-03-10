«У тебе є час до суботи!»: Білецький висунув Порошенко жорсткий ультиматум

9 березня, на мітингу “Свинарчуков Порошенко – за грати!”, організованому “Нацкорпусом” в Києві і присвяченому вимогу покарати фігурантів справи про розкрадання в оборонці, голова партії Андрій Білецький заявив, що націоналісти дають президенту України Порошенко тиждень на виконання їх умов.

“У тебе є тиждень до наступної суботи (16 березня – прим. ред.) виконати наші вимоги”, – звернувся Білецький до президента , виступаючи перед присутніми на Майдані Незалежності в Києві.

Зазначимо, що основні вимоги націоналістів, які проводять вже другу акцію, присвячену Гладковским, за останні два тижні – “посадити Свинарчуков”, отця, і сина, і конфіскувати їх майно.

У разі невиконання умов націоналістів Андрій Білецький пообіцяв “приходити на їх пропалаченные мітинги”, очевидно, маючи на увазі акції на підтримку Олега та Ігоря Гладковских і і передвиборні заходи самого Порошенка.

Після виступу Білецького мітингувальники залишили Майдан Незалежності і вирушили на Банкову до Адміністрації президента.

Нагадаємо, причиною великого скандалу стало журналістське розслідування про розкрадання в оборонці, до яких причетне оточення президента Порошенко. Його автори Денис Бігус і Леся Іванова стверджують, що син екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем по розкраданню в “оборонці”. Також, за даними журналістів, до корупційних оборудок причетні і Олег Гладковський, який раніше був бізнес-партнером Петра Порошенка, екс-керівник “Укрспецекпорту” і глава держконцерну “Укроборонпрому” Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну. При цьому президент звільнив Гладковського 4 березня. А НАБУ оголосив про відкриття кількох справ щодо оприлюднених фактів. Крім того, НАБУ провело обшуки у Гладковских та інших фігурантів розслідування про розкрадання в оборонці.