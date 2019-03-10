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Трамп хоче збільшити плату за розміщення військ США

10.03.2019

Трамп хочет увеличить плату за размещение войск СШАТрамп зі своїми помічниками обговорює ідею збільшення плати за розміщення американських військових.

Президент США Дональд Трамп знайшов спосіб реалізувати одну зі своїх давніх вимог – змусити союзників платити більше за оборону.

Зокрема, Трамп зі своїми помічниками обговорює ідею збільшення плати за розміщення американських військових на території держав-союзників. Передбачається, що союзники будуть платити повну ціну за розміщення плюс 50%. Таким чином союзникам можуть виставити рахунок за розміщення американських військових на суму в п’ять разів перевищує ту, що вони платять зараз.

Видання зазначає, що союзники США вважають формулу Трампа “ціна+50%” грабіжницькій.

Така формула може стати глобальним стандартом, але особливо зачепить інтереси таких союзників США, як Німеччина, Японія і Південна Корея. При цьому, за даними джерел, про нову вимогу під час переговорів повідомили принаймні одній державі-члену.

За словами одного з представників адміністрації США, поки мова не йде про формальну пропозицію або відповідну політику, однак подібні розмови мають метою привернення уваги до того, про що неодноразово говорив американський президент – необхідність того, щоб союзники брали на себе тягар власної оборони і платили більше.

Варто зазначити, що нещодавно з збільшеними вимогами США зіткнулася Південна Корея, яка минулого місяця погодилася заплатити майже мільярд доларів за розміщення в країні 28,5 тисяч американських військових, що на 8% більше, ніж попередній платіж. При цьому Сеул хотів укласти п’ятирічну угоду, проте американська сторона погодилася укласти її лише на рік, враховуючи можливе застосування формули “ціна+50” вже з наступного року.

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