У Сирії відновили атаку на останній анклав ІГ

З анклаву ИГИЛ вивели останніх цивільних.

В неділю, 10 березня, підтримувані США Сирійські демократичні сили (SDF) відновили атаку на останній анклав Ісламської держави на сході Сирії.

Як повідомляє Reuters, підрозділи SDF, очолювані курдськими загонами народної самооборони YPG, протягом кількох тижнів не робили відкритих спроб штурму населеного пункту Багуз через евакуації цивільних осіб, в тому числі жінок і дітей терористів ИГИЛ.

У SDF повідомили, що в суботу, 9 березня, з анклаву ИГИЛ вивели останніх цивільних. У зв’язку з цим сирійські курди прийняли рішення про напад на останній оплот терористів.

“Військові дії почалися. Наші сили вступили в зіткнення з терористами, атака почалася”, – сказав представник SDF.

Взяття під контроль селища Багуз та прилеглих районів завершить чотирирічну війну проти ИГИЛ в Сирії і Іраку.

Нагадаємо, що понад 62 тисяч чоловік прибутку в табір біженців Аль-Хол в Сирії з початку настання на останні позиції ИГИЛ.