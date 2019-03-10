В Індії пройдуть наймасовіші в історії людства вибори

Вибори будуть проходити в сім етапів в період з квітня по травень.
В Індії пройдуть наймасштабніші в історії людства парламентські вибори, на яких будуть голосувати близько 900 млн виборців.
“З 900 мільйонами зареєстрованих виборців вибори в Індії будуть наймасштабнішими в світі”,- йдеться в повідомленні.
Як повідомляє індійська виборча комісія, вибори будуть проходити в сім етапів в період з квітня по травень. Голоси будуть пораховані 23 травня.
Всього в нижній палаті 543 виборних місця. Щоб сформувати уряд, будь-якої партії або коаліції потрібно мінімум 272 мандати.
Понад 900 мільйонів осіб у віці понад 18 років, віддадуть свої голоси на мільйонах виборчих дільниць.