У Польщі ураган валить дерева і зриває дахи

В Польщі з-за урагану майже 150 тис. місцевих жителів залишилися без електропостачання.

Пориви вітру місцями сягали 130 км/год. З-за урагану на польських вулицях лежать повалені дерева і зламані гілки. Під час падіння дерева пошкодили лінії електропередач. За інформацією рятувальників, без світла залишається близько 150 тис. поляків. Ремонтні роботи проводять з самого ранку без зупинки.

В результаті урагану троє людей постраждали. Двоє травмувалися після того, як на автомобіль, в якому вони їхали, впало зламане дерево. Серед постраждалих в ці дні є і 60-річна місцева жителька, на яку впало дерево. Жінку з травмами госпіталізували.

Відомо, що із-за сильного вітру пошкоджено близько сотні будинків на півдні Польщі, в 20-ти з яких повністю зірвало дахи.

Синоптики попереджають про сильний вітер у Поморському, Західнопоморському, Підкарпатському, Малопольському, Любельському, Мазовецькому і Свентокшинськом воєводствах.