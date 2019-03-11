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ЄС готовий посилити санкції проти Венесуели

11.03.2019

ЕС готов усилить санкции против ВенесуэлыНеобхідно підтримувати потужне міжнародне тиск на Венесуелу.

Глава МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що Євросоюз у разі необхідності може посилити санкції проти Венесуели.

Маас підкреслив, що необхідно підтримувати потужне міжнародне тиск на Венесуелу.

“Ми в ЄС готові ввести додаткові санкції, якщо це буде необхідно”, – заявив він.

Міністр додав, що країни ЄС не хочуть брати участь у грі з затримкою часу, яку, за його словами, почав венесуельський президент Ніколас Мадуро.

“Наша підтримка Хуана Гуайдо незаперечна”, – заявив Маас, додавши, що висилка німецького посла не вплине на позицію Німеччини, але буде сприяти збільшенню напруженості в регіоні.

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