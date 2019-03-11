У Німеччині повідали про відкинутої Європою Росії

Колишній радник з питань зовнішньої політики і безпеки канцлера Німеччини Хорст Тельчик в інтерв’ю виданню Der Spiegel розповів про європейські амбіції Росії.

На думку Тельчика, спочатку президент Росії Володимир Путін був налаштований на зближення з Європою, однак там відмовилися співпрацювати з країною. Він зазначає, що російський президент цікавився питаннями загальноєвропейської політики і навіть роздумував над членством в НАТО.

Тельчик також розкритикував навчання і розвідувальні польоти країн альянсу біля кордонів Росії, так як саме вони погіршують ситуацію. Угода між Росією і Євросоюзом дуже перспективно, однак європейські країни нічого не роблять, додав він.

Крім цього, політик висловив думку, що Європа повинна вибудовувати конструктивні відносини з Росією, а не відвертатися від неї. Він підкреслив, що Путін «не ворог Європи», а російська зовнішня політика носить оборонний характер, так, як росіяни «не божевільні», щоб нападати на країни НАТО.

«Підтвердженням тому служить історичний досвід. Карл XII, Наполеон, Адольф Гітлер — це Захід завжди нападав на Росію. Що відчуває нормальна російська людина, коли дізнається, що німецькі солдати знову стоять на російському кордоні?», — уклав Тельчик.

Раніше президент Латвії Раймондс Вейонис закликав європейські держави об’єднатися для стримування російської агресії. На його думку, Кремль спробує зміцнити проросійські сили в Європейському парламенті і розколоти Європу.