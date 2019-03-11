Гройсман пригрозив подорожчанням газу для українців

Скасування постанов Кабінету міністрів України про підвищення ціни газу для населення на 23,5% з 1 грудня 2018 р. може призвести до ще більшого подорожчання.

Про це заявив прем’єр Володимир Гройсман на виїзному засіданні Ради регіонального розвитку у Вінниці.

Він прокоментував рішення Окружного адміністративного суду Києва за позовом екс-прем’єра Юлії Тимошенко про визнання незаконною постанови уряду, яким у жовтні 2018 р. визначався порядок формування ціни на природний газ для потреб населення.

“Те постанова вже з 2018 р. діє. Постанову, яка в першій інстанції була зупинена рішенням суду, що не набрало чинності – воно було не чинним. Суд зупинив непрацююче постанову. Ми будемо подавати апеляцію і домагатися справедливості, тому що і те постанову було законним”, – сказав В. Гройсман.

Він в черговий раз заявив, що питання зниження ціни на газ для населення може бути вирішене лише при узгодженні з кредиторами України – Всесвітнім банком та Міжнародним валютним фондом.

“Тепер по-друге, хотів би сказати всім українцям. Як працює механізм ціни на газ? Ціна на газ сьогодні – близько 11 000 грн./тис. куб. м. Уряду надано право обмежувати цю ціну, і ми її обмежили до 8550 грн./тис. куб. м. Та скасування постанови означає, що для людей цей газ може коштувати вже не 8,55 грн./куб. м, а 11 грн./куб. м. Тому перед тим, як почати сперечатися про постановах, треба визначити, до чого це може призвести. Скасування постанов може призвести до подорожчання газу для населення”, – заявив прем’єр.