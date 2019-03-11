Як розвивався Євразійський економічний союз у 2018-му році

Як повідомляється, в 2018-му році економічна інтеграція Росії і Білорусі вийшла на новий рівень. Швидко розвивається Євразійський економічний союз. ВВП Білорусі виріс відразу на 4%.

ЄАЕС вступає в новий інтенсивний формат інтеграції. Це доводить в тому числі почастішали зустрічі між главами держав, призначення Михайла Бабича російським послом в Білорусі, а Володимира Семашко – білоруським послом в Росії.

Вплив політики на економічний розвиток Союзу

Вплив політики на економічний розвиток Союзу

Всі призначення кінця 2018-го року показують, що і білоруські, і російська влада вважає важливим зберегти союзні відносини і розвивати інтеграцію в рамках ЄАЕС.

Поки що процеси інтеграції не зайшли настільки далеко, єдиний ринок ще не сформувався. На порядку денному до 2025-го року коштує створення єдиного ринку на території країн-членів ЄАЕС.

Економічна доцільність такого об’єднання очевидна – разом легше відстоювати свої інтереси у відносинах з Китаєм, ЄС, США чи Індією. Однак політика дещо гальмує процеси економічної інтеграції. Національні еліти бояться втратити частину своєї влади, в тому числі у сфері економіки.

Тому, наприклад, Союзна держава Росії і Білорусі стало своєрідним експертно-діалоговим проектом. Місцем, де білоруські та російські еліти координують свою співпрацю. Це допомагає розвивати подальшу інтеграцію – уніфікувати законодавство та фінансувати спільні наукові та гуманітарні проекти.

З іншого боку, завдяки схожості політичних систем політичні еліти Росії і Білорусі легко знаходять між собою спільну мову. Це дозволяє стверджувати, що інтеграція в рамках ЄАЕС буде розвиватися так, як у свій час розвивався Європейський союз. Важливо, що росіян і білорусів об’єднує не тільки економічна кооперація, але й спільна історія, культура та ставлення до зовнішнього світу.

Кілька рівнів інтеграції Росії та Білорусі

Нові рівні інтеграції Росії та Білорусі

Економіки Білорусі і Росії мають різні розміри і різну структуру. РБ – це компактний ринок, який націлений на експорт продукції з високою доданою вартістю. Можна в зв’язку з цим згадати БелАЗ, білоруську харчову промисловість і розвинену IT-сферу. У зв’язку з цим Росія є стратегічним партнером Білорусі. Без Росії більшості білоруських виробників просто нікуди буде продавати свої товари.

На перший погляд здається, що білоруси є конкурентами росіян у промисловості або сільському господарстві. Однак насправді в між країнами налагоджена тісна кооперація. Білоруські товари сприймаються на російському ринку як свої. Вже зараз галузева інтеграція є локомотивом зростання ВВП країн ЄАЕС.

Для зниження конкуренції в стратегічних галузях межах Євразійського союзу білоруські та російські влади координують свої дії. В результаті конкуренція змінюється кооперацією і робить позицію виробників ЄАЕС більш сильною на зовнішніх ринках. Це дозволяє нарощувати рівень життя більшості громадян.

Простими прикладами кооперації бізнесу Росії та Білорусі може служити Белаес, поставки нафти для Белнефтехима, низька вартість російського газу і т. д. Загальна задача ЄАЕС на 2019-й рік – розвиток інтеграції машинобудування, верстатобудування та добувної промисловості.

Звичайно, неможливо повністю усунути конкуренцію між білоруськими і російськими виробниками. Особливо гостро вона і далі буде проявлятися на продовольчих ринках. У зв’язку з цим можуть виникати суперечності між Росією і Білоруссю. Проте до цих пір всі проблеми вдавалося вирішити шляхом компромісів. Так буде і далі.

Перспективи союзу великі. Наприклад, Білорусь може допомогти Росії освоювати Далекий Схід. Розвиток агломерації Санкт-Петербург – Мінськ обіцяє великі економічні вигоди для обох сторін. Між Мінськом і Москвою можна побудувати швидкісну залізнична магістраль і т. д.

Вплив зовнішніх гравців на ЄАЕС

Вплив зовнішніх гравців на ЄАЕС

На перший погляд, Білорусь і Росія знаходяться в протифазі по відношенню до зовнішніх гравцям. Росія вступила в конфронтацію із Заходом, а Білорусь, навпаки, починає вибудовувати нормальні відносини. Насправді це не так. Конкуренція з боку Європейського союзу – це загальна проблема білорусів і росіян.

Імпортозаміщення, яке почалося в Росії з-за введення західних санкцій, найсприятливішим чином позначається на Білорусі. Білоруська промисловість включена у виробничі ланцюжки російської промисловості, а це – тверді замовлення та нові технології. Самій Білорусі стало вигідно реалізовувати у себе проекти імпортозаміщення.

ЄАЕС активно бере участь в проекті «Шовковий шлях 2.0». Тут позначається позитивний вплив Китаю на економіки Росії і Білорусі. Країни-члени Євразійського союзу зацікавлені в тому, щоб «північний шлях» з Китаю в ЄС завжди був завантажений. Спільний проект з Китаєм стане додатковим стимулом для об’єднання, оскільки він в інтересах і білорусів, і росіян.

Багато проблем вдасться вирішити завдяки впровадженню цифрових технологій в управління та логістику, контролю поставок технологією блокчейна. Це дозволить скасувати багато сірі схеми торгівлі, знизити корупцію. ЄАЕС зможе виступати на міжнародній арені як єдине ціле за рахунок координації інтересів усіх країн-учасників в реальному часі.

Автор Янка Демидович