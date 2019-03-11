В Ефіопії в авіакатастрофі загинули 19 співробітників ООН

Лайнер впав через шість хвилин після зльоту.

В результаті краху літака в Ефіопії авіакомпанії Ethiopian Airlines число загиблих співробітників Організації об’єднаних націй зросла до 19. Про це йдеться в заяві гендиректора міжнародної організації з міграції (IOM) Антоніо Виторино.

За його словами, в результаті аварії загинули 157 осіб на борту, включаючи молодого співробітника IOM Анн-Катрін Файгл.

Раніше повідомлялося про 12 загиблих співробітників ООН.

“Мої щирі співчуття родинам та близьким всіх жертв, включаючи наших співробітників ООН, загиблих у цій трагедії…За попередніми даними, загинули 19 співробітників організацій, пов’язаних з ООН”, – написав Виторино в Twitter.

Нагадаємо, пасажирський літак авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився при виконанні рейсу з Аддіс-Абеби в Найробі 10 березня. Лайнер впав через шість хвилин після зльоту. Ніхто з 157 чоловік, що знаходилися на борту, не вижив. У катастрофі загинули громадяни більш ніж 30 країн. Громадян України серед пасажирів не було.