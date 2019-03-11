У Малайзії звільнили підозрювану у вбивстві брата Кім Чен Ина

Він вважався найбільш вірогідним наступником Кім Чен Ина



Суд зняв звинувачення з громадянки Індонезії Сіті Айша, яка звинувачувалася у вбивстві брата глави КНДР Кім Чен Нама.

Сіті Айша вийшла на свободу після перебування у в’язниці.

Нагадаємо, що 14 лютого 2017 року старший брат лідера КНДР був убитий розпиленням в обличчя нервово-паралітичної речовини VX в аеропорту столиці Малайзії Куала-Лумпура. Кім Чен Нам помер по дорозі з аеропорту в лікарню.

Кім Чен Нам вважався найбільш вірогідним наступником Кім Чен Ина як нового вождя північнокорейського народу, однак він потрапив у немилість після того, як в 2001 році спробував виїхати за підробленим паспортом в Японію.