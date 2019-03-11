Як будуть конкурувати США та РФ на китайському ринку газу

Просування американського СПГ на ринок КНР стає однією з умов торгового перемир’я між Вашингтоном і Пекіном. Сторони готують довгостроковий контракт на $18 млрд. Між тим ще восени віце-прем’єр Дмитро Козак говорив про намір “Газпрому” і CNPC збільшити обсяги поставок по газопроводу “Сила Сибіру”. Китайський ринок розглядається як один з пріоритетних і для ямальського СПГ. Може американське паливо потіснити російський газ в Китаї?

США і Китай готують довгостроковий газовий контракт. Як повідомила The Wall Street Journal, китайська державна компанія China Petroleum&Chemical Согру (Sinopec) підпише договір з американською Cheniere Energy на постачання зрідженого природного газу (СПГ) на загальну суму $18 млрд. Самі відвантаження почнуться в 2023 році. Крім того, за даними видання, китайська сторона візьме на себе будівництво терміналів для регазифікації СПГ, на що буде спрямовано ще $3 млрд інвестицій.

Як зазначають ЗМІ, за даним контрактом щорічні поставки американського СПГ в КНР складуть близько 2 млн тонн, або менше 3 млрд куб. м.

Ця угода буде лише початком розвитку газового співробітництва сторін, впевнений головний виконавчий директор асоціації Center for Liquefied Natural Gas (CNLG) Чарлі Рідл. За нею підуть нові контракти, зазначає експерт.

США ще в 2017 році стали нетто-експортерами газу. У країні реалізуються амбітні плани щодо нарощування виробництва СПГ. Вже в цьому році за рахунок нових ліній потужність експортних терміналів у США збільшиться з 4,9 до 8,9 млрд кубічних футів на добу. А вже до 2023 року Сполучені Штати планують запустити не менше п’яти ліній виробництв СПГ: Golden Pass LNG, Magnolia LNG, Delfin LNG, Lake Charles, Calcasieu Pass. Також може бути введена в дію шоста виробнича лінія Sabine Pass. Сумарно це дозволить збільшити випуск скрапленого газу до 18,75 млрд кубічних футів на добу.

Зараз основні покупці американського СПГ – Південна Корея і Японія.

На частку КНР припадає 9% газового експорту США і цей ринок З’єднаний Штати розглядають як перспективний. Не менш зацікавлені в ньому і російські постачальники.

Так, «Газпром» планує почати постачання трубного газу в Китай вже в цьому році. І з російської і з китайської сторони звучали запевнення в тому, що експортний газопровід з Росії в КНР – «Сила Сибіру», – буде запущений на кілька тижнів раніше терміну, в кінці 2019 року. Раніше російська монополія уклала 30-річний контракт з CNPC на поставку газу з РФ в обсязі близько 38 млрд кубометрів в рік.

У вересні віце-прем’єр РФ Дмитро Козак повідомив журналістам, що «Газпром» і CNPC ведуть переговори про збільшення обсягу поставок через «Силу Сибіру». Основне питання – ціна, за якою російський трубний газ йде в Китай. Контракт, який сторони підписали в 2014 році, оцінюється в цілому в $400 млрд. Формулу ціни, як правило, сторони не розкривають, однак ще п’ять років тому, зіставляючи дані про обсяги, строки та загальної вартості, експерти відзначали, що вигода на боці Китаю, а «Газпром» отримує невелику у порівнянні з європейським ринком націнку. Представники самого «Газпрому» запевняли: ціна хороша.

Експерти вважають, що на першому етапі американський СПГ російському трубного газу не конкурент. Це різні вагові категорії, підкреслює аналітик по газу Центру енергетики Московської школи управління Сколково Сергій Капітонов. Обсяги щорічних поставок «Газпрому» 38 млрд куб. м і близько 3 млрд куб. м – в американської Cheniere Energy.

Крім того, у СПГ і російського трубопровідного газу різні цільові ринки. СПГ – це, насамперед, рішення для прибережних центрів споживання, особливо півдня Китаю, а російський газ спочатку прийде в північні і центральні провінції країни, уточнює Капітонов. Перебувають у стадії обговорення між «Газпромом» і китайською стороною проекти «західного маршруту» і поставок газу з російського Далекого Сходу також націлені на ринки, не покриті сьогодні СПГ.

Є домовленості з Китаєм і у російського постачальника СПГ з ямальського проекту – компанії «Новатек». Як зазначає Катерина Колбикова, з китайської CNPC у російського постачальника контракт на 3 млн тонн. В цілому для «Ямал-СПГ» азіатський ринок, включаючи Китай, розглядається як пріоритетний, однак останнім часом з-за зниження цін на СПГ в Азії, рентабельніше стали поставки російського газу в Європу. Так, у січні спотові котирування на СПГ в Азії скоротилися практично до рівня європейських цін – 7,8 дол./МБТЕ в Японії і Китаї порівняно 7,6 дол./МБТЕ у Великобританії.

Потреби в природному газі у Китаю постійно зростають. Як зазначало агентство Сіньхуа, в 2018 році споживання газу в Китаї збільшилося на 18,1%, до 280,3 млрд. кубометрів природного газу. До 2020 року Китай планує обмежити споживання кам’яного вугілля та збільшити використання природного газу до 347 млрд куб. на рік, нагадує керівник департаменту управління активами компанії «Erarium Group Денис Лісіцин.

Крім Росії і США Китай закуповує газ у Туркменістані, Катарі, Австралії, укладено контракт на поставку з М’янмою.

За версією шеф-аналітика ГК ТелеТрейд Петра Пушкарьова, єдиний сенс закупівель Китаєм американського СПГ – необхідність використовувати накопичені Китаєм доларові резерви, в тому числі більш ніж трильйон доларів тільки в американських Treasuries.

Це система натурального заліку, по суті, бо інакше дефіцит США з Китаєм продовжить рости загрозливими темпами, і тоді не допоможуть ні тарифи, ні мита, зазначає експерт. Під час першої зустрічі лідерів США і КНР Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна в Пекіні більше року тому обговорювалося і зовсім варіант, що Китай розплатиться за СПГ частково цінними паперами китайського інвестфонду.

Тобто, по суті, США почнуть віддавати непідйомний борг Китаю «натурою»: газом, сільгосппродукцією за спеціально продуманої, але не надто афишируемой схемою, відзначає експерт.

Згідно раніше поставленому дедлайну, Вашингтон і Пекін повинні були укласти нову торговельну угоду до 1 березня. Однак Дональд Трамп погодився продовжити цей термін і заявив, що не буде вводити чергове підвищення мита, поки переговори йдуть успішно і у правильному для Вашингтона напрямку.