Тривога червоного рівня: Ціни на нафту впадуть назавжди

Норвезький фонд суверенного добробуту, найбільший у своєму роді в світі фонд, який, на думку учасників кампанії по боротьбі зі зміною клімату, повинен послати «ударну хвилю» крізь нафтогазову галузь всього світу, т. к. він рекомендував уряду Норвегії повністю вивести активи фонду у розмірі 40 мільярдів доларів з нафтогазовидобувної галузі.

У своїй заяві в п’ятницю, 8 березня, міністр фінансів Сів Йенсен пояснив, що це рішення покликане «знизити вразливість» норвезького фонду «до того, як настане постійне зниження цін на нафту». При розмірі 1 трлн. дол. США суверенний фонд добробуту Норвегії є найбільшим державним фондом капіталовкладень у світі. За словами представника міністерства фінансів, до теперішнього часу фонд інвестує в розвідку та видобуток енергії близько 66 мільярдів норвезьких крон (7,5 мільярдів доларів), що становить приблизно 1,2% від загального портфеля акцій фонду.

Рекомендація норвезького фонду тепер буде спрямована в національний парламент на затвердження.

Групи, що виступають проти зміни клімату, які в останні роки наполегливо боролися за відмову від використання викопного палива в якості ключового способу зниження загрози парникових газів і неконтрольованого глобального потепління, відзначили це оголошення як можливий вирішальний поворотний момент.

«Ми вітаємо і підтримуємо цю пропозицію». — Сказав Йоссі Кадан (Yossi Cadan), старший учасник 350.org, кампанії з виведення активів. — «Якщо він пройде через парламент, то це викличе ударну хвилю на ринку, завдавши найбільший удар по ілюзії того, що у паливно-енергетичній галузі попереду ще десятиліття ділової активності. Це рішення повинно звучати як попередження для приватних банків і інвесторів, чиї нафтогазові активи стають все більш ризикованими і морально неспроможними».

Білл Маккіббен (Bill McKibben), один із співзасновників групи, назвав це «величезною, великою, величезною перемогою».

У своїй заяві 350.org додає: «Щоб уникнути найбільш катастрофічних наслідків зміни клімату і зберегти глобальне потепління нижче 1,5° C, ми повинні залишити викопне паливо в землі і перевести фінанси в напрямку стійких енергетичних рішень для всіх. Кліматичні наслідки вже б’ють всередині країни, і нам нема чого втрачати. У минулому році північні хвилі тепла, лісові пожежі за Північним полярним колом і тривожні новини про те, що самий товстий арктичний морський лід починає руйнуватися, показали, як зміна клімату близько до Норвегії. Норвезьким фінансистам здається немислимим продовжувати інвестувати в компанії, які викликають весь цей хаос.

Кетрін Ховарт (Catherine Howarth), виконавчий директор руху ShareAction, яка надає аналітичні матеріали для інвесторів, націлених на створення більш сталого суспільства, сказала, що заяву норвезького фонду «є ще одним свідченням того, що інвестори все більше незадоволені компаніями, що займаються розвідкою і видобутком нафти».

Інституційні інвестори, керівники суверенними фондами добробуту та пенсійними фондами, додала вона, «виводять свій капітал нафтогазових компаній на тій підставі, що більш швидке, ніж очікувалося, зростання чистої енергії і пов’язане з цим регулювання роблять бізнес-моделі нафтогазової галузі дуже уразливими. Це оголошення чинитиме тиск на інвесторів з метою активізації їх взаємодії з інтегрованими нафтовими компаніями напередодні сезону (щорічних загальних зборів), коли акціонери збираються, щоб оцінити і проаналізувати результати і стратегії компанії.

У той час як фінансова реальність кліматичної кризи стає все більш очевидною для глобальних інвесторів і ринків, група 350.org каже, що заслуга в висунення пропозиції належить активістам з усього світу, які сміливо виступили, щоб вимагати припинення фінансової та енергетичної гегемонії копалин паливно-енергетичної промисловості.

Група заявила, що в основі глобальної кампанії по виходу з паливно-енергетичних активів лежить «масовий рух, засноване на людях — це звичайні люди, які підштовхують свої місцеві інститути до боротьби з викопним паливом — галуззю, яка найбільш відповідальна за поточний кліматична криза».