Названа країна, що лідирує в експорті озброєнь

Скоротили експорт зброї і Франція з Німеччиною.

Обсяги торгівлі основними видами озброєнь у світі у 2014-2018 роках зросли на 7,8% у порівнянні з періодом 2009-2013 років, лідером експорту є США.

Про це йдеться у звіті, оприлюдненому 11 березня Стокгольмським міжнародним інститутом досліджень миру (SIPRI).

П’ятірку найбільших експортерів в 2014-18 роках становили США, Росія, Франція, Німеччина і Китай. Разом на них припадало 75% загального обсягу експорту озброєнь у 2014-2018 роках. Потік зброї на Близький Схід збільшився і в період 2009-2013 рр.., і в 2014-2018 рр.., в той час же час відбулося зменшення експорту у всі інші регіони.

США залишаються найбільшим експортером основних видів озброєнь у світі, і розрив з іншими експортерами стрімко збільшився у 2014-2018 роках. За даними інституту, за останній п’ятирічний період американський експорт зріс до 36% (з 30% у попередньому періоді).

“Експорт основних видів озброєнь був на 75% вище, ніж у Росії в період 2014-2018 років, тоді як у 2009-2013 роках він був лише на 12% вище”, – йдеться у звіті SIPRI. Більше ніж половина американського експорту припала на Близький Схід.

“США ще більше зміцнили свої позиції серед найбільших у світі постачальників зброї”, – заявив директор Програми витрат на озброєння і армію SIPRI Од Флоран, додавши, що в останні п’ять років США експортували зброю щонайменше 98 країн.

У той же час російський експорт озброєнь у 2014-2018 роках зменшився на 17%, зокрема через скорочення закупівлі російського зброї Індією та Венесуелою.

Скоротили експорт зброї і Франція з Німеччиною – на 43 і 13% відповідно.

В цілому експорт озброєнь країн ЄС на 2014-2018 роках становив 27%.