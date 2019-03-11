Російська співачка з бази “Миротворця” потрапила в реанімацію

Відома російська співачка, фігурантка “Миротворця” Юлія Началова госпіталізована в реанімацію однієї з московських (РФ) клінік.

Відомо, що стан співачки лікарі оцінюють як вкрай важкий. У Началовой різко піднявся рівень цукру в крові, крім цього у Юлії загострилася подагра, зараз лікарі роблять все можливе, щоб допомогти жінці.

Одночасно, менеджер співачки спростував інформацію про госпіталізацію Началовой.

“Звідки ви берете ці новини? Я не хочу коментувати цю маячню. Все добре, все в порядку”, – заявив він 360tv.

Як відомо, Юлія Началова є фігуранткою сайту “Миротворець”, вона неодноразово відвідувала з концертами окуповані території Донбасу.