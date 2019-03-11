Долар в Україні помітно подешевшав за вихідні: скільки коштує в банках

В Україні курс долара в понеділок, 11 березня, знизився на 14 копійок. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти у продажу був встановлений на рівні 26,56 грн/$, свідчать дані банківських установ.

У той же час середній курс продажу євро в банках знизився на 19 копійок і склав 30,15 грн/€.

Національний банк України встановив офіційний курс гривні по відношенню до долара на позначці 26,38 грн/$. Порівняно з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 10 копійок.

Курс гривні по відношенню до євро НБУ встановив на рівні 29,74 грн/€. Таким чином, за вихідні європейська валюта подешевшала на 19 копійок.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.