В Латвії вирішили врятувати свою медицину за рахунок заробітчан з України

Офіційні влади Латвії катують надії вирішити проблему на рахунок дефіциту медичного персоналу в їх країні завдяки залученню працівників даної сфери з України та Білорусі.

У повідомленні говориться, що нестача медичних кадрів у Латвії почалася через те, зокрема, що латвійські експерти масово почали працювати на закордонні компанії. Видання зазначає: «Згідно з інформацією місцевого товариства лікарів, в державі існує дефіцит медичних бригад і медсестер. З латвії всі фахівці виїжджають до Німеччини і Норвегії. Як наслідок, влада розраховує вирішити проблему за рахунок гастарбайтерів з української держави».

Наскільки відомо, дані інтернет-сайту Ukrainian People Leaks стверджують про те, що більше одного мільйона громадян України з початку березня місяця 2018 року поїхали на заробітки в інші країни.