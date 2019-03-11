Boeing скасувала презентацію літака через авіакатастрофи в Ефіопії

Ніхто з 157 чоловік, що знаходилися на борту, не вижив.



Офіційна презентація широкофюзеляжного літака Boeing 777x відкладена із-за катастрофи Boeing 737 Max в Ефіопії, повідомляє Reuters з посиланням на компанію.

Презентація нового повітряного судна була запланована на 13 березня. Boeing вирішила перенести захід на більш відповідний час.

“Ми вивчимо можливість відзначити дебют нового літака в найближчому майбутньому”, –повідомили в компанії.

Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737 Max авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився при виконанні рейсу з Аддіс-Абеби в Найроби10 березня. Лайнер впав через шість хвилин після зльоту.

Ніхто з 157 чоловік, що знаходилися на борту, не вижив. У катастрофі загинули громадяни більш ніж 30 країн. Громадян України серед пасажирів не було. Причини катастрофи з’ясовуються.