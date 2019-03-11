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В Арізоні ягуар напав на жінку, забравшуюся в його вольєр

11.03.2019

В Аризоне ягуар напал на женщину, забравшуюся в его вольерВідвідувачка зоопарку хотіла селфи з ягуаром

У зоопарку штату Арізона чорний ягуар напав на жінку, яка намагалася зробити селфи прямо у вольєрі.

Відвідувачка перелізла через огорожу і попрямувала до клітки тварини. Коли вона підійшла досить близько, ягуар просунув лапи крізь прути решітки і кігтями грунтовно роздер їй руки. Загрози її життю немає.

Директор зоопарку Wildlife World Zoo Міки Оллсон зазначає, що змусити людей не лазити через огорожі неможливо.

Він також запевнив, що ягуара присипляти не будуть.

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