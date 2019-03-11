Рівень безробіття в Україні залишається високим при зростаючому дефіциті робочої сили – демограф

В Україні дуже високий рівень безробіття, при цьому активно зростає дефіцит робочої сили.

Про це кореспонденту ГолосUA повідомила науковий співробітник Інституту демографії і соцдосліджень ім. Птухи НАНУ Лідія Ткаченко.

В Україні скорочується населення працездатного віку, тому активно зростатиме дефіцит робочої сили, зазначила демограф.

Л. Ткаченко додала, що при цьому у нас дуже високий рівень безробіття – більше 9%. В цілому за рік буде 9,5%. Правда, в Україні дуже сильно йдуть сезонні сплески на ринку праці – в зимові місяці по безробіттю йде спад, а в літні та осінні місяці – підйом, максимальна активність. Як правило, в третьому кварталі рівень безробіття нижче, ніж у другому кварталі року. За 4-ий квартал минулого року відзначається підвищення, і в середньому за рік приблизно 9,5% набирається.

«Рівень безробіття у нас залишається високим, притому, що є дефіцит робочої сили. Причина в тому, що молоді люди не хочуть йти заводи і фабрики, «завод» особливо для молодих людей – це страшне слово.

Зараз у молоді зовсім інша психологія. Вони хочуть сидіти в офісі, а ще краще – вдома. Що стосується IT-шників, то це дуже маленький сегмент на ринку праці. У нас на слуху, що там високі зарплати, вони скрізь потрібні, але в реальності їх дуже мало. Там хороші заробітки, але, по-перше, там вчитися важко. Все одно основна маса молоді йде вчитися на менеджерів, на економіку, на соціологію – на все що завгодно, де легше навчатися. У будь-якому випадку ІТ-сфера – це дуже обмежений сектор, і проблему зайнятості вона ніяк не вирішить», – розповіла експерт.