Летіли на саміт: з’явилися нові дані про жертви авікатастрофи в Африці

В результаті катастрофи літака авіакомпанії Ethiopian Airlines 10 березня загинули 19 співробітників Організації Об’єднаний Націй.

Про це повідомляє Центр новин ООН. Так, шестеро жертв працювали у Всесвітній продовольчій програмі, шестеро – співробітники офісу в Найробі, по двоє працювали в управлінні Верховного комісара ООН з прав людини і в Міжнародному союзі електрозв’язку.

Також загинули по одному співробітнику Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, Міжнародної організації міграції в Південному Судані, Світового банку, місії ООН в Сомалі.

Співробітники ООН летіли на саміт Асамблеї програми ООН з навколишнього середовища.