Повінь – зміна системи

Menu
Close

Летіли на саміт: з’явилися нові дані про жертви авікатастрофи в Африці

11.03.2019

Летели на саммит: появились новые данные о жертвах авикатастрофы в Африке

В результаті катастрофи літака авіакомпанії Ethiopian Airlines 10 березня загинули 19 співробітників Організації Об’єднаний Націй.

Про це повідомляє Центр новин ООН. Так, шестеро жертв працювали у Всесвітній продовольчій програмі, шестеро – співробітники офісу в Найробі, по двоє працювали в управлінні Верховного комісара ООН з прав людини і в Міжнародному союзі електрозв’язку.

Також загинули по одному співробітнику Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, Міжнародної організації міграції в Південному Судані, Світового банку, місії ООН в Сомалі.
Співробітники ООН летіли на саміт Асамблеї програми ООН з навколишнього середовища.

Читайте також:   Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу на Антона Геращенка
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *