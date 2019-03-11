“Винні дурні і дороги”: у Росії перекинувся хвалений “Панцир-С”

У Владивостоці перекинувся і перегородив об’їзну трасу військовий КамАз з встановленим зенітно-ракетним комплексом “Панцир-С”.

Інцидент стався вранці понеділка на трасі Седанка – Патрокл. Водій не впорався з керуванням, і на виході з повороту машина впала на бік.

Як відзначають очевидці, причиною ДТП могла стати погана якість дороги – в місці аварії сильно просів асфальт, і високі машини там починає “качати”. Якщо водій не знав про цю особливість об’їзної траси, то легко міг потрапити в пастку, пише видання.

Опрокинувшаяся техніка перегородила дві смуги руху, ставши причиною серйозної пробки. Фактично відрізаним виявився Російський острів.

“Наслідки аварії усувають поліцейські та військові. Їм належить підняти КамАз на чотири колеса – а потім покарати винного (якщо він є, звичайно)”, – пише ЗМІ, уточнюючи, що військовослужбовці не постраждали.