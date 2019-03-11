У Польщі вирує ураганний вітер: є постраждалі

Зі 101 будинку повністю зірвало дахи.



У Польщі продовжує бушувати негода: сильний вітер в країні знеструмлено майже 400 тисяч домогосподарств.

Повідомляється, що протягом останніх діб надзвичайні служби більше 4 тисяч разів прибували на ліквідацію наслідків негоди. Тільки за перші години понеділка таких викликів було понад 1300.

Всього в рятувально-ремонтних операціях у неділю взяли участь понад 18 тисяч пожежників і рятувальників і більше 3800 транспортних засобів.

Сильний вітер протягом неділі пошкодив 676 будинків, зі 101 повністю зірвало дахи.

Від п’ятниці від негоди в Польщі постраждали п’ятеро людей. У неділю зламане вітром дерево впало на автомобіль співробітників надзвичайних служб, в якому знаходилися шість осіб. Двох працівників доставили в лікарню.

Станом на 6 ранку понеділка по всій Польщі залишалися знеструмленими близько 400 тисяч будинків.

Сильний вітер у Польщі спостерігається і в понеділок.