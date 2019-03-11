Агентство Fitch підтвердило рейтинг дефолту України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings, як і в листопаді минулого року, підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (“РДЕ”) України на рівні B – зі стабільним прогнозом.

Агентство відзначає, що рейтинг відображає слабку зовнішню ліквідність, високі потреби у зовнішньому фінансуванні, слабкий банківський сектор, інституційні обмеження та політичні ризики.

Підвищена гнучкість обмінного курсу, розблокування зовнішнього фінансування завдяки новій програмі МВФ і помірні зовнішні дисбаланси пом’якшують короткострокове тиск на міжнародні резерви, відзначили аналітики Fitch.

У той же час в агентстві наголосили, що своєчасне дотримання програми співпраці з Міжнародним валютним фондом має ключове значення.