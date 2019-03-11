Трамп уточнив вартість будівництва стіни з Мексикою

Сума перевищує обсяг, якого Трамп домагався досі.



Президент США Дональд Трамп має намір внести до держбюджету на 2020 рік $8,6 млрд на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Про це заявив економічний радник Білого дому Леррі Кадлоу.

“Трамп як і раніше наполягає на зведенні стіни і на безпеці кордону”, – сказав Кадлоу ефірі телеканалу Fox News.

Президент офіційно представить свою пропозицію в понеділок, 11 березня.

Сума $8,6 млрд перевищує той обсяг фінансування стіни на мексиканському кордоні, якого Трамп домагався досі – $5,7 млрд.

Його вимога виділити ці кошти призвело наприкінці минулого року до “шатдауну” – часткової блокування роботи державних установ США, який тривав 35 днів, ставши самим тривалим в історії країни.

Лідери демократів у Конгресі Ненсі Пелосі і Чак Шумер попередили главу держави про небезпеку нового протистояння.

За їх словами, Трамп уже раніше “викликав масовий хаос, нерозважливо блокував уряд у спробі отримати дорогу і марну стіну”.

Пелосі і Шумер нагадали, що в конфлікті навколо бюджету президент вже був змушений визнати свою поразку, і висловили впевненість, що те ж саме відбудеться і на цей раз.

$5 млрд для фінансування гігантського проекту з будівництва стіни Трамп має намір отримати з бюджету міністерства внутрішньої безпеки та $3,6 млрд – за рахунок коштів міністерства оборони.

За даними видання, ще $6,7 млрд, які Трамп збирається перенаправити з інших програм у межах режиму надзвичайної ситуації, про встановлення якого він оголосив у лютому.

18 лютого коаліція з 16 штатів США подала позов проти адміністрації президента Трампа у зв’язку з його рішенням оголосити режим надзвичайної ситуації (НС) з-за неврегульованого спору з Конгресом про фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою.